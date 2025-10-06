«Это были страны Балтии». Ангела Меркель назвала виновных в начале СВО. Кто еще оказался в списке?

Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виновны в начале СВО

В 2021 году Польша и страны Балтии саботировали мирный диалог с Россией и поиск решения по урегулированию конфликта на Украине. Это косвенно привело к началу проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Эта (попытка урегулирования. — прим. «Ленты.ру») не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против Ангела Меркель экс-канцлер Германии

Меркель напомнила, что в 2021 году Берлин предложил новый формат диалога между Европейским союзом (ЕС) и Москвой, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против. Аргументируя свое решение, они заметили, что Европа вряд ли сумеет выработать общую политику в отношении России.

Меркель призвала к дипломатии по Украине

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель заметила, что для урегулирования конфликта на Украине странам ЕС стоит обратиться к дипломатии.

По словам политика, Европе важно продолжать наращивать военную силу, но не забывать и о мирных путях решения кризиса.

Я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима Ангела Меркель экс-канцлер Германии

Меркель призвала Евросоюз заблаговременно планировать дипломатические шаги, учитывая то, как они могут повлиять на разрешение ситуации. Она заметила, что для решения кризиса важно поддерживать контакты с обеими сторонам конфликта — не только с Киевом, но и с Москвой. «Без разговора эта война точно не закончится», — резюмировала политик.

На Западе раскрыли позицию Евросоюза по Украине

После неформального саммита стран Евросоюза, открытого 1 октября, стало очевидно, что европейские политики не заинтересованы в дипломатическом решении конфликта на Украине. Своими наблюдениями на этот счет поделились авторы издания The European Conservative (TEC).

Солдаты Вооруженных сил Украины Фото: Maksym Kishka / Reuters

Журналисты отметили, что за якобы мирной риторикой ЕС просматривается милитаризация, централизация и желание продлить военные действия.

«На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию», — подытожили в издании.