В 2021 году Польша и страны Балтии саботировали мирный диалог с Россией и поиск решения по урегулированию конфликта на Украине. Это косвенно привело к началу проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Эта (попытка урегулирования. — прим. «Ленты.ру») не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против
Меркель напомнила, что в 2021 году Берлин предложил новый формат диалога между Европейским союзом (ЕС) и Москвой, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против. Аргументируя свое решение, они заметили, что Европа вряд ли сумеет выработать общую политику в отношении России.
Меркель призвала к дипломатии по Украине
Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель заметила, что для урегулирования конфликта на Украине странам ЕС стоит обратиться к дипломатии.
По словам политика, Европе важно продолжать наращивать военную силу, но не забывать и о мирных путях решения кризиса.
Я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима
Меркель призвала Евросоюз заблаговременно планировать дипломатические шаги, учитывая то, как они могут повлиять на разрешение ситуации. Она заметила, что для решения кризиса важно поддерживать контакты с обеими сторонам конфликта — не только с Киевом, но и с Москвой. «Без разговора эта война точно не закончится», — резюмировала политик.
На Западе раскрыли позицию Евросоюза по Украине
После неформального саммита стран Евросоюза, открытого 1 октября, стало очевидно, что европейские политики не заинтересованы в дипломатическом решении конфликта на Украине. Своими наблюдениями на этот счет поделились авторы издания The European Conservative (TEC).
Журналисты отметили, что за якобы мирной риторикой ЕС просматривается милитаризация, централизация и желание продлить военные действия.
«На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию», — подытожили в издании.