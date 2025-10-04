Мир
21:31, 4 октября 2025

Меркель призвала к дипломатии по Украине

Меркель призвала Европу искать выход из украинского кризиса путем дипломатии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Reuters

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Partizán высказалась об урегулировании конфликта на Украине. Ее слова приводят «Известия».

Меркель заявила, что Европе следует наращивать силу в военном отношении. «Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — призвала она.

По мнению политика, европейским странам необходимо заблаговременно планировать дипломатические шаги с учетом их возможного влияния на развитие ситуации.

Ранее Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине. Она отметила, что для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой, поскольку конфликт нельзя окончить без диалога.

