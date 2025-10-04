TEC: Евросоюз выбрал эскалацию отношений с Россией вместо дипломатии

После саммита стран Евросоюза стало понятно, что лидеры европейских стран не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. С таким мнением выступило издание The European Conservative.

По мнению журналистов TEC, за мирной риторикой Евросоюза прячутся милитаризация, централизация и стремление расширить украинский конфликт. Они уверяют, что ЕС выбрал эскалацию отношений с Москвой.

«На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию», — отмечается в публикации.

1 октября в Копенгагене был открыт неформальный саммит лидеров стран — членов ЕС. Издание Politico писало, что встреча зашла в тупик из-за того, что участники мероприятия обсуждают кризис, вместо того, чтобы его решать.