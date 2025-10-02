Politico: Саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене зашел в тупик

Саммит лидеров стран — участниц Европейского союза, который прошёл 1 октября в Копенгагене в неформальной обстановке, зашёл в тупик, пишет Politico.

Издание отмечает, что «давняя европейская проблема», заключающаяся в склонности обсуждать кризис вместо его решения, вновь возникла в повестке дня.

«Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учётом гибридных атак саммит зашёл в знакомый тупик», — указывается в статье.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) перестраивается в «военную державу» на фоне инцидентов с нарушением воздушного пространства стран объединения БПЛА. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собиралась посвятить саммит лидеров Евросоюза в Копенгагене 1 октября обсуждению военного потенциала объединения и инцидентов с якобы российскими беспилотниками.