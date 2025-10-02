Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:18, 2 октября 2025Мир

Саммит глав стран ЕС зашел в тупик

Politico: Саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене зашел в тупик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Саммит лидеров стран — участниц Европейского союза, который прошёл 1 октября в Копенгагене в неформальной обстановке, зашёл в тупик, пишет Politico.

Издание отмечает, что «давняя европейская проблема», заключающаяся в склонности обсуждать кризис вместо его решения, вновь возникла в повестке дня.

«Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учётом гибридных атак саммит зашёл в знакомый тупик», — указывается в статье.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) перестраивается в «военную державу» на фоне инцидентов с нарушением воздушного пространства стран объединения БПЛА. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собиралась посвятить саммит лидеров Евросоюза в Копенгагене 1 октября обсуждению военного потенциала объединения и инцидентов с якобы российскими беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

    Охранники знаменитого университета поймали порнозвезду Бонни Блю во время секса в автобусе

    Студент-медик с чрезмерным усердием изучал пациента и пожалел об этом

    На Западе исключили преимущество Украины над Россией

    Смерть россиянки на могиле погибшего на СВО сына объяснили

    В России ответили на угрозы Трампа подводными лодками

    Россиянин раскритиковал любителей двух популярных городов Таиланда

    В США высказались о возможной войне с Россией

    Саммит глав стран ЕС зашел в тупик

    В России пообещали ответить на провокации Украины в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости