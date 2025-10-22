Мужчина два месяца выдавал себя за подругу и работал медсестрой под ее именем

В городе Честер, Великобритания, 33-летний мужчина из Нигерии два месяца выдавал себя за подругу на ее работе. Об этом пишет Daily Mail.

С февраля по апрель Люциус Нджоку периодически работал медсестрой вместо 32-летней Джойс Джордж. Ему удалось где-то раздобыть форму Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), на которую он вешал бейдж подруги.

Несмотря на женское имя и соответствующую фотографию на нем, ни коллеги, ни пациенты долгое время не подозревали Нджоку в обмане. Тот же показал себя исключительно квалифицированным работником. Он ухаживал за пациентами: мыл, одевал их и наблюдал за их состоянием.

Мошенника разоблачил больной. Он заметил несоответствие информации бейджа с реальностью и стал задавать Нджоку вопросы. Тот утверждал, что его действительно зовут Джойс, хоть он и мужчина. Однако это не убедило пациента — он пожаловался администрации больницы.

Полиция изъяла у Джордж и Нджоку телефоны. В переписке друзья решали, кто в какую смену выйдет работать. Поскольку от действий мужчины никто не пострадал, его приговорили к условному сроку. Джордж также предъявили обвинения в мошенничестве, она вернулась в Нигерию.

