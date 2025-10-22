Бывший СССР
На Украине ликвидировали лейтенанта Сороку из Львовской области

ВС РФ ликвидировали начальника связи украинской погранзаставы Сороку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России ликвидировали в Черниговской области Украины начальника связи 2-й погранзаставы 105-го погранотряда лейтенанта Романа Сороку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Черниговской области ликвидирован начальник связи 2-й погранзаставы 105-го погранотряда лейтенант Сорока Роман (20.08.2001 года рождения) из Львовской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские войска устранили наемников из ЮАР, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что они были ликвидированы под Купянском Харьковской области.

