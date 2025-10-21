Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:36, 21 октября 2025Бывший СССР

ВС России ликвидировали наемников из ЮАР под Купянском

SHOT: Южноафриканские наемники из ВСУ были разбиты под Купянском
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Наемники из Южно-Африканской Республики (ЮАР), воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были ликвидированы российскими войсками под Купянском. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, Армия России продолжает успешное продвижение вглубь города. Между тем, штурмовые подразделения прошли еще два километра, занимая все высотные застройки.

Как уточняется, ВСУ несут колоссальные потери в попытке удержаться на своих позициях. «Часть ликвидированных практически невозможно идентифицировать после прилетов ФАБ-500 по местам скопления», — пишет канал.

Материалы по теме:
«ВСУ уже не способны наступать» Российские войска готовятся к зимней кампании. Как их тактика ослабляет украинскую оборону?
«ВСУ уже не способны наступать»Российские войска готовятся к зимней кампании. Как их тактика ослабляет украинскую оборону?
8 октября 2025
«Точка невозврата пройдена» ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
«Точка невозврата пройдена»ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
20 октября 2025

При этом несколько вражеских бойцов все же удалось опознать. По информации SHOT, наемники их ЮАР вступили в ряды украинской армии за пять тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области предрекли скорое взятие Купянска армией России. По словам замглавы Военно-гражданской администрации региона Евгения Лисняка, при сохранении существующих темпов наступления ожидается полное окружение и взятие города в зону контроля российскими военнослужащими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об изгнании Зеленского из Белого дома

    Военкор рассказал о появившихся у ВСУ роях дронов

    Пациент устроил пожар в российской больнице

    Ликвидирован растерзавший четверых детей волк-людоед

    Байден завершил курс лучевой терапии в рамках лечения рака

    В бригаде ВСУ удивились заявлениям Зеленского о ситуации на фронте

    Экс-губернатор проиграл Малахову суд на 120 миллионов рублей

    Мэра Лондона уличили в замалчивании проблемы банд педофилов

    ВС России ликвидировали наемников из ЮАР под Купянском

    Нововведение в популярной сети супермаркетов возмутило американцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости