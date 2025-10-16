В Харьковской области предрекли скорое взятие Купянска армией России

Лисняк: Харьковская ВГА ожидает взятие ВС России Купянска в ближайшее время

Вооруженные силы (ВС) России могут взять Купянск в Харьковской области уже в ближайшее время. Такое развитие событий ожидает Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области, об этом ТАСС заявил замглавы ВГА региона Евгений Лисняк.

«При сохранении существующих темпов наступления нашими войсками в ближайшей перспективе мы ожидаем полное окружение и взятие под контроль города Купянск, который имеет важное стратегическое и тактическое значение, освобождение Волчанска и полную зачистку прилегающих территорий», — рассказал Лисняк.

Замглавы Харьковской ВГА отметил, что армия России успешно наступает на нескольких участках фронта в регионе. По его словам, ВС РФ активно реализуют стратегию методичного давления.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины расформируют потерявший боеспособность батальон. Он участвовал в боях в Волчанске Харьковской области.