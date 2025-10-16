Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:19, 16 октября 2025Бывший СССР

ВСУ расформируют потерявшее боеспособность в Волчанске подразделение

РИА: ВСУ расформируют батальон, потерявший боеспособность в Волчанске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) планирует расформировать 9-й отдельный стрелковый батальон из-за потери его боеспособности в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В ходе тяжелых боев в Волчанске полностью потерял боеспособность 9-й отдельный стрелковый батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. (...) В связи с этим украинское командование приняло решение расформировать батальон», — рассказал источник агентства.

По его словам, командный состав батальона показал полное отсутствия навыков управления боевым подразделением.

Ранее Минобороны сообщило, что Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости