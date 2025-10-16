РИА: ВСУ расформируют батальон, потерявший боеспособность в Волчанске

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) планирует расформировать 9-й отдельный стрелковый батальон из-за потери его боеспособности в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В ходе тяжелых боев в Волчанске полностью потерял боеспособность 9-й отдельный стрелковый батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады. (...) В связи с этим украинское командование приняло решение расформировать батальон», — рассказал источник агентства.

По его словам, командный состав батальона показал полное отсутствия навыков управления боевым подразделением.

Ранее Минобороны сообщило, что Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Север».