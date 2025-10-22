На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры нескольких регионов

Кулеба заявил о повреждении инфраструктуры Одесской и Черкасской областей

В результате российской ночной атаки повреждения получили объекты критической инфраструктуры Одесской и Черкасской областей. Об этом рассказал в Telegram министр развития инфраструктуры Украины Алексей Кулеба.

«В Одесской области повреждены энергетические объекты и портовая инфраструктура. В Измаиле — попадания в портовые терминалы, продолжаются восстановительные работы», — заявил чиновник.

Он добавил, что в Черниговской области повреждена железнодорожная инфраструктура и некоторые участки железной дороги остаются обесточенными.

В ночь на среду, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Главными целями стали гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали.