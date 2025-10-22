Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 22 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры нескольких регионов

Кулеба заявил о повреждении инфраструктуры Одесской и Черкасской областей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: ГСЧС Украины

В результате российской ночной атаки повреждения получили объекты критической инфраструктуры Одесской и Черкасской областей. Об этом рассказал в Telegram министр развития инфраструктуры Украины Алексей Кулеба.

«В Одесской области повреждены энергетические объекты и портовая инфраструктура. В Измаиле — попадания в портовые терминалы, продолжаются восстановительные работы», — заявил чиновник.

Он добавил, что в Черниговской области повреждена железнодорожная инфраструктура и некоторые участки железной дороги остаются обесточенными.

В ночь на среду, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Главными целями стали гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

    Пенсионеры и малолетки стали проблемой для российских надзирателей

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости