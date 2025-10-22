ВС России нанесли массированный удар по украинской энергетике дронами и ракетами

В ночь на среду, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Главными целями стали гидроэлектростанции (ГЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

По данным Telegram-канала Shot, для атаки использовались дроны-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Telegram-канал WarGonzo сообщает, что удары также были нанесены при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Целями России на Украине стали и аэродромы ВСУ

«Пока известно о прилетах в Кременчугскую ГЭС, Каневскую ГЭС, Среднеднепровскую ГЭС, Днепрогэс. И киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6», — рассказал военблогер Юрий Подоляка. Он также отметил, что Российская армия атаковала аэродромы базирования Воздушных сил Украины.

Shot стало известно о повреждении портовой инфраструктуры и подстанции в Измаиле, из-за чего в городе наблюдались проблемы с электроснабжением. Сообщалось и о взрывах в Днепропетровске и Днепродзержинске, где под удар могла попасть местная ТЭЦ. Канал также уточнил, что в Киеве был удар по аэродрому Васильков.

Как сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны», в украинской столице после удара произошел пожар на ТЭЦ-5.

Фото: ГСЧС Украины

На Украине заявили о возможных проблемах в отопительный сезон

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что на Украине систематически выбивают электроснабжение. При этом, по его словам, защиты энергетических объектов нет, так как ее просто не построили.

В связи с повреждением газовой инфраструктуры на Украине могут возникнуть проблемы в отопительный сезон. «Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом», — сказал Гончаренко.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович также отметил, что Украине может не хватить электричества и газа зимой. В стране будет больше энергетических трудностей этой зимой по сравнению с прошлым годом, но вряд ли ситуация дойдет до критического уровня, отметил он.