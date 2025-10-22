Бывший СССР
10:22, 22 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Готовность Украины к зиме после ударов по критической инфраструктуре оценили

Эксперт ФНЭБ Митрахович: Украине может не хватать электричества и газа зимой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

У Украины будет больше энергетических трудностей этой зимой по сравнению с прошлым годом, но вряд ли ситуация дойдет до критического уровня, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Трудности будут по сравнению с прошлой зимой: может не хватать электричества и газа. Будут ли переживать спокойно, зависит от того, будет ли новое перемирие относительно ударов по энергоструктуре», — сказал Митрахович.

Он предположил, что ситуация до критической не дойдет и возможно взаимное сокращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее стало известно, что армия России ударила по объектам украинской энергетики, которые отвечают за снабжение предприятий военно-промышленного комплекса страны. Кроме того, российское военное ведомство рассказало об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты. Они были нанесены в том числе и гиперзвуковым оружием.

