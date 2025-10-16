Россия
12:17, 16 октября 2025

Армия России ударила по объектам украинской энергетики

Минобороны: ВС России поразили объекты украинской военной энергетики
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Армия России ударила по объектам украинской энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Удары были нанесены по тем объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые отвечают за снабжение предприятий военно-промышленного комплекса страны, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, военное ведомство рассказало об ударах возмездия за атаки на российские гражданские объекты. Они были нанесены в том числе и гиперзвуковым оружием.

Ранее Минобороны сообщило, что российские позиции в зоне проведения спецоперации были атакованы украинскими умными бомбами. Так называют корректируемые боеприпасы, которые сбрасывают с самолетов. От обычного «чугуния», как называют военные бомбы свободного падения, корректируемые боеприпасы отличаются большой точностью и большим радиусом действия благодаря специальным техническим решениям, обеспечивающим плавное планирование. На вооружении российской армии тоже есть такое оружие, эффект достигается за счет установки на бомбы универсального модуля планирования и корректировки (УМПК).

