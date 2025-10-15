Россия
12:11, 15 октября 2025

ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

Минобороны: ВСУ сбросили в зоне СВО восемь управляемых бомб, все они были сбиты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские войска совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о событиях последних суток.

Речь идет о восьми управляемых авиационных бомбах, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили по российским целям. Ни одной из них не удалось достичь цели — бомбы были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Вероятно, речь идет о вооружении западного образца, переданного Киеву партнерами.

Кроме того, за минувшие сутки российскими войсками было сбито 142 украинских дрона. Все они относятся к классу беспилотников самолетного типа, предназначенных для поражения целей в глубоком тылу.

Тем временем соединения Российской армии продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы Донецкой народной республики. 15 октября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Новопавловка. Его заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

