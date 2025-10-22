Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в Дагестане в ночь на 22 октября

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 22 октября, атаковали Дагестан. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражескими беспилотниками», — сказал он. По данным Меликова, целью ВСУ стало одно из предприятий республики.

Глава Дагестана также напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию информации об ударах беспилотников, а также о местах дислокации сил Минобороны и критической инфраструктуры.

В Дагестане сообщили о двух БПЛА

Один из беспилотников взорвался над территорией местного предприятия — осколками оказались повреждены машины. Попадание второго дрона пришлось в здание строящегося торгового центра.

Последствия атаки на торгово-развлекательный центр попали на видео. В ролике, снятом через дорогу, видно, что в здании выбиты стекла, рядом разбросаны осколки и обломки. Отмечается, что внутри там в момент инцидента никого не было.

Дагестан атаковали дронами нового типа с иностранной маркировкой

Shot сообщил, что для атаки на Дагестан ВСУ применили необычный беспилотник. В небе заметили дроны нового типа с иностранной маркировкой. Считается, что это могли быть БПЛА, разработанные на основе украинского дрона Chaklun. Дальность полета устройства составляет до 900 километров.

Отмечается, что ранее подобные беспилотники использовались лишь для атак российских приграничных районов.