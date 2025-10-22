Стали известны действия жителей во время атаки дронов на Дагестан

Жители Махачкалы самостоятельно пытались сбить дроны из автоматов

Жители Махачкалы в Дагестане самостоятельно пытались сбить дроны из автоматов во время атаки. Такие подробности о действиях граждан стали известны Telegram-каналу Mash Gor.

По данным источника издания, утром 22 октября над городом были замечены два беспилотника. Один из них взорвался над территорией местного предприятия — осколками оказались повреждены машины. Попадание второго дрона пришлось в здание строящегося торгового центра (ТЦ). Внутри там в момент инцидента никого не было.

К месту падения беспилотников прибыли бригады спасателей. Один из районов в Махачкале был оцеплен.

Атаку дронов на Дагестан также подтвердил глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Глава Дагестана напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию информацию об ударах беспилотных летательных аппаратов.