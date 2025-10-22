Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 22 октября 2025Бывший СССР

В Раде перечислили главные цели ночных ударов по Украине

Нардеп Гончаренко: Главными целями ночного удара по Украине стали ГЭС и ТЭЦ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

Главными целями ночного удара по территории Украины стали гидроэлектростанции (ГЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По его словам, на Украине систематически выбивают электроснабжение, при этом «защиты энергетических объектов нет. Ее просто не построили».

Нардеп добавил, что в связи с повреждением газовой инфраструктуры на Украине могут возникнуть проблемы в отопительный сезон.

«Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом», — сказал Гончаренко.

В ночь на 22 октября столица Украины подверглась новой ракетной атаке, в результате произошел пожар на ТЭЦ-5. Также появились сведения об ударе по ТЭЦ-6.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

    Россиянам назвали сроки появления очень выгодных вкладов

    Женщина впервые вышла замуж в 76 лет благодаря сайту знакомств

    Пилоты пассажирского самолета совершили аварийную посадку из-за стука в дверь кабины

    В ворота Секретной службы США у Белого дома въехал автомобиль

    Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

    Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

    Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

    Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

    Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости