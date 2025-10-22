В Раде перечислили главные цели ночных ударов по Украине

Нардеп Гончаренко: Главными целями ночного удара по Украине стали ГЭС и ТЭЦ

Главными целями ночного удара по территории Украины стали гидроэлектростанции (ГЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По его словам, на Украине систематически выбивают электроснабжение, при этом «защиты энергетических объектов нет. Ее просто не построили».

Нардеп добавил, что в связи с повреждением газовой инфраструктуры на Украине могут возникнуть проблемы в отопительный сезон.

«Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом», — сказал Гончаренко.

В ночь на 22 октября столица Украины подверглась новой ракетной атаке, в результате произошел пожар на ТЭЦ-5. Также появились сведения об ударе по ТЭЦ-6.