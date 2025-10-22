Названа причина снижения вылова рыбы в России

Шестаков: Вылов рыбы в России в 2025 году снизится из-за миграции иваси

Вылов рыбы в России в 2025 году снизится из-за миграции сардины иваси. Такую причину назвал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит ТАСС.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, миграции сардины иваси прошли мимо традиционных промысловых районов российских рыбаков из-за изменения температуры воды в северо-западной части Тихого океана. В кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий глава ведомства отметил, что это может привести к снижению вылова на 5 процентов год к году.

«Сейчас три судна работают на поисках иваси, это наши научно-исследовательские суда. Если мы найдем, то к прошлому году будет где-то минус 2-3 процента. Если не найдем, то, конечно, ситуация с общим объемом вылова будет не очень — минус 5 процентов, где-то порядка до 4,7 миллиона тонн. Но будем надеяться, что найдем», — добавил Шестаков.

По итогам года вылов рыбы ожидается на уровне 5 миллионов тонн. В 2024 году он превысил 4,9 миллиона тонн, заявил глава Росрыболовства.

Ранее российские рыбаки попросили оставить им суда, которые достигли предельного возраста эксплуатации. Как заявили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, высокая загруженность российских верфей и их низкая производительность не позволят заменить ветхие корабли. В ассоциации подчеркивают, что при должном обслуживании и своевременной диагностике проблем судно старше 40 лет можно безопасно и эффективно эксплуатировать. К тому же рыболовы при необходимости сами проводят модернизацию судна и отдают его на обслуживание в док.