Российские рыболовы попросили оставить им ветхие суда

АРПП предупредила о нехватке судов для рыболовов из-за борьбы с ветхим флотом

Возможные ограничения эксплуатации судов при достижении ими предельного возраста, которые обсуждаются в России, могут привести к значительному снижению вылова рыбы. Об этом предупредила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), передает «Интерфакс».

Инициатива касается запрета захода в порты для судов старше 40 лет, что якобы должно способствовать обновлению российского флота. Однако в организации полагают, что высокая загруженность российских верфей и их низкая производительность не позволит заменить ветхие рыболовецкие суда.

АРПП поддержала позицию Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), ранее попросивших вывести рыболовных флот из-под планируемых ограничений.

В ассоциации подчеркивают, что при должном обслуживании и своевременной диагностике проблем судно старше 40 лет можно безопасно и эффективно эксплуатировать. К тому же рыболовы при необходимости сами проводят модернизацию судна и своевременно отдают их на обслуживание в доки.

Если же мнение представителей отрасли не будет услышано, то, согласно подсчетам ВАРПЭ, к 2030 году добыча водных биоресурсов на Дальнем Востоке упадет на 40 процентов, а еще через пять лет — в 3,7 раза. Отдельно в АРПП напомнили, что замены нет не только у рыболовов, под угрозой также находятся транспортные, спасательные, грузовые, пассажирские, учебно-парусные и другие типы судов.

Ранее замминистра транспорта Александр Пошивай рассказал, что Минтранс внес в список для замены более 1,7 тысячи судов «ветхого» флота. При этом еще в феврале этого года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) признала, что реальные возможности выпуска судов на российских верфях в ближайшие десять лет отстают от потребностей страны более чем в два раза даже в оптимистичном сценарии.