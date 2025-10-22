Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

Импортозамещенный бронеавтомобиль «Феникс» получил камеры кругового обзора

Минозащищенный бронеавтомобиль «Феникс», который является импортозамещенной версией машины «Тайфун-К», получил камеры кругового обзора. Преимущества новой версии броневика назвал Telegram-канал «Оперативный простор».

Импортозамещенная версия двухосной машины К-53949 получила российские аналоги компонентов иностранного производства. Кроме того, корпус машины адаптировали к серийному шасси. Изначально для бронеавтомобилей «Тайфун-К» изготавливали специальное шасси. Защищенность «Феникса» обеспечивают бронелисты и керамические элементы, которые выдерживают попадание осколков и пуль патронов калибра 14,5 миллиметра. «Феникс» впервые представили на форуме «Армия-2023».

«"Фениксу" не страшен взрыв мины до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. По периметру бронемашины установлены видеокамеры, дающие возможность обзора местности, не покидая борт», — говорится в сообщении.

Обитаемый отсек бронеавтомобиля герметичен, а поступающий в салон воздух очищает фильтро-вентиляционная установка.

В феврале 2024 года гендиректор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что с 2023 года в российские войска поступают бронемашины «Феникс» с навесной защитой. Она снижает ущерб от попадания кумулятивных боеприпасов.