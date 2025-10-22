Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:23, 22 октября 2025Наука и техника

Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

Импортозамещенный бронеавтомобиль «Феникс» получил камеры кругового обзора
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Оперативный простор»

Минозащищенный бронеавтомобиль «Феникс», который является импортозамещенной версией машины «Тайфун-К», получил камеры кругового обзора. Преимущества новой версии броневика назвал Telegram-канал «Оперативный простор».

Импортозамещенная версия двухосной машины К-53949 получила российские аналоги компонентов иностранного производства. Кроме того, корпус машины адаптировали к серийному шасси. Изначально для бронеавтомобилей «Тайфун-К» изготавливали специальное шасси. Защищенность «Феникса» обеспечивают бронелисты и керамические элементы, которые выдерживают попадание осколков и пуль патронов калибра 14,5 миллиметра. «Феникс» впервые представили на форуме «Армия-2023».

«"Фениксу" не страшен взрыв мины до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. По периметру бронемашины установлены видеокамеры, дающие возможность обзора местности, не покидая борт», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Проклятие танкистов США» Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
«Проклятие танкистов США»Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
4 февраля 2024
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

Обитаемый отсек бронеавтомобиля герметичен, а поступающий в салон воздух очищает фильтро-вентиляционная установка.

В феврале 2024 года гендиректор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что с 2023 года в российские войска поступают бронемашины «Феникс» с навесной защитой. Она снижает ущерб от попадания кумулятивных боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

    В российском регионе рассказали о первом случае гнездования белых аистов

    Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

    МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

    Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

    В РФС назвали препятствие для возвращения российских футболистов на международные турниры

    Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

    Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

    Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости