10:16, 22 октября 2025Силовые структуры

Объяснения россиянина по поводу военных составов на Транссибе попали на видео

ФСБ показала видео признания амурчанина в передаче Киеву данных о Транссибе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео с задержанием и признанием жителя Амурской области в сотрудничестве с украинской террористической организацией. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видны силовики, которые ведут мужчину в наручниках. Он говорит, что увидел движение поездов с военной техникой по Транссибирской магистрали, понял, что составы идут в зону проведения специальной военной операции, и передал информацию представителям Киева. Также он признался, что донатил украинской террористической организации.

Мужчина арестован. Возбуждены уголовные дела.

