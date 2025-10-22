Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:55, 22 октября 2025Силовые структуры

Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

В Амурской области задержали информатора Украины о движении техники по Транссибу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Амурской области ФСБ задержала россиянина за передачу данных о движении техники по Транссибирской магистрали в зону СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Мужчину подозревают в преступлении по статье о госизмене, финансировании экстремистской деятельности и участии в деятельности экстремистской организации. По данным силовиков, он перечислял деньги проукраинской террористической организации и впоследствии был завербован ее представителем в мессенджере. Ему фигурант сообщал сведения о передвижении эшелонов с военной техникой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

    Канада отменила контракт на поставку Киеву бронетранспортеров

    Объяснено отношение Трампа к конфликту на Украине

    Сальдо раскрыл тактику ВСУ на случай боев в Херсоне

    Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

    Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

    Раскрыта стоимость складного планшета Apple

    В деле пропавшей в тайге российской семьи появилась версия о секретных поселениях

    Защита вора в законе Шишкана обратилась в Верховный суд России

    Перевозившая беременную россиянку машина скорой помощи вылетела с дороги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости