Интересующийся движением по Транссибу россиянин попал под статью о госизмене

В Амурской области задержали информатора Украины о движении техники по Транссибу

В Амурской области ФСБ задержала россиянина за передачу данных о движении техники по Транссибирской магистрали в зону СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Мужчину подозревают в преступлении по статье о госизмене, финансировании экстремистской деятельности и участии в деятельности экстремистской организации. По данным силовиков, он перечислял деньги проукраинской террористической организации и впоследствии был завербован ее представителем в мессенджере. Ему фигурант сообщал сведения о передвижении эшелонов с военной техникой.