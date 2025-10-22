Силовые структуры
08:10, 22 октября 2025Силовые структуры

Дело о покушении на Владимира Соловьева начали рассматривать заново из-за судьи

В Москве военный суд начал заново рассматривать дело о покушении на Соловьева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Москве 2-й Западный окружной военный суд начал заново рассматривать дело о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, причиной стало то, что Альберт Тришкин — один из трех судей, слушавших дело — сам стал фигурантом расследования и утратил свой статус. Во время конфликта на дороге в августе 2024 года он дважды выстрелил из травматического пистолета в таксиста.

В подготовке покушения на Соловьева обвиняют семь участников группировки NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена). Разбирательство приостановили в июле 2024 года, на тот момент по делу уже состоялось 16 заседаний.

По версии следствия, ячейку запрещенной группировки создали 2 октября 2021 года, сначала фигуранты поджигали машины и дома, после попытались уничтожить военкомат, а 4 апреля 2022 года получили предложение за вознаграждение совершить покушение на Соловьева. За телеведущим началась слежка, ему планировали подложить под машину бомбу.

О предотвращении покушения сотрудниками ФСБ на Соловьева 25 апреля 2022 года сообщил президент России Владимир Путин. 13 ноября 2023 года фигуранты дела раскрыли детали своего плана.

    Все новости