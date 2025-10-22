Поведение Обамы разозлило сына Байдена

Сын Байдена заявил, что его разозлил Обама, когда увел экс-президента со сцены

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что его разозлил бывший американский лидер Барак Обама, когда он увел его отца со сцены во время сбора средств в июне 2024 года. Об этом пишет Fox News, ссылаясь на отрывок из книги сына бывшего главы Белого дома.

«Я чуть не выскочил на сцену и не сказал: "Никогда, черт возьми, больше не поступай так с президентом Соединенных Штатов"», — признался Хантер.

Он заявил, что в тот момент его отец хотел уделить немного времени общению с собравшимися в зале.

«Я знал, что это станет мемом... Это меня очень, очень, очень, очень разозлило», — поделился Байден-младший.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира «ни за что». Он также отметил, что Обама был плохим президентом, однако Байден, по мнению республиканца, был худшим.