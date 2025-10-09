Мир
23:15, 9 октября 2025Мир

Трамп высказался о Нобелевской премии Обамы

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-глава США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году «ни за что». Об этом заявил американский глава Дональд Трамп, передает телеканал C-SPAN.

«Он был плохим президентом. Худшим президентом был сын Джо Байдена. Но и Обама не был хорошим президентом», — подчеркнул глава Белого Дома.

Ранее Трамп заявил, что Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны ответить за скандал о мнимом вмешательстве России в выборы в 2016 году.

Барак Обама, Джо Байден, Хиллари Клинтон и остальные демократы были изначально обвинены Трампом в создании фейка о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

