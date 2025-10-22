Оглашен приговор за проверку адреса российского военнослужащего

Суд приговорил к 15 годам жителя Саратова Шурыгина за госизмену в пользу Украины

Саратовский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, признанного виновным в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

27-летний Шурыгин А.Д., испытывающий негативное отношение к российским властям, оказывал содействие украинской спецслужбе по сбору данных, которые могут причинить вред безопасности страны. Суд установил, что он через мессенджер в январе 2025 года связался с представителем иностранного государства и до мая передавал за денежное вознаграждение информацию о стратегических объектах инфраструктуры России и военнослужащих Вооруженных сил России.

Получив очередное задание по проверке адреса проживания российского военнослужащего, Шурыгин стал подыскивать сообщников, но был задержан.

Ранее сообщалось, что Тюменский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 43-летнего местного жителя по обвинению в госизмене.