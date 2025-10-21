Силовые структуры
10:34, 21 октября 2025

Россиянин собирал данные о воинской части за криптовалюту

Житель Тюмени получил 15 лет за передачу данных о воинской части Украине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тюменский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 43-летнего местного жителя по обвинению в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как установил суд, в начале 2024 года мужчина собирал данные о местной воинской части и передавал их представителю Минобороны (МО) Украины. За это он получил криптовалюту, эквивалентную 100 долларам США.

Тюменцу также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в Москве следователи возбудили первое уголовное дело о передаче телефонного номера другим людям. По подозрению в преступлении задержан житель Химок.

