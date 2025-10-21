Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:55, 21 октября 2025Силовые структуры

В Москве впервые накажут мужчину за передачу своего номера другим людям

В Москве возбудили первое уголовное дело за передачу сим-карты другим людям
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

В Москве следователи возбудили первое уголовное дело о передаче телефонного номера другим людям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, по подозрению в преступлении задержан житель Химок. Мужчина получил предложение о заработке от своего знакомого — по его наводке он посещал офисы операторов сотовой связи и заключал договора по поддельным доверенностям. Оформленные сим-карты с номерами он передавал другим людям за 9000 рублей.

Уголовное дело связано со статьей 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства России») УК РФ, которая вступила в силу с 1 сентября.

Ранее суд заключил под стражу трех подростков из Татарстана, которые совершили теракт на железной дороге по заказу иностранных спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

    Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

    Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

    В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

    На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости