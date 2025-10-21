В Москве впервые накажут мужчину за передачу своего номера другим людям

В Москве возбудили первое уголовное дело за передачу сим-карты другим людям

В Москве следователи возбудили первое уголовное дело о передаче телефонного номера другим людям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, по подозрению в преступлении задержан житель Химок. Мужчина получил предложение о заработке от своего знакомого — по его наводке он посещал офисы операторов сотовой связи и заключал договора по поддельным доверенностям. Оформленные сим-карты с номерами он передавал другим людям за 9000 рублей.

Уголовное дело связано со статьей 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства России») УК РФ, которая вступила в силу с 1 сентября.

Ранее суд заключил под стражу трех подростков из Татарстана, которые совершили теракт на железной дороге по заказу иностранных спецслужб.