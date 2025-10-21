Силовые структуры
09:35, 21 октября 2025Силовые структуры

Трех российских подростков обманули при поджоге

В Татарстане трое подростков совершили поджог на железной дороге ради ₽24 тыс
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу трех подростков из Татарстана, которые совершили теракт на железной дороге по заказу иностранных спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель центрального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Дмитрий Захаров.

По данным СК, все произошло в августе. Подростки подожгли железнодорожное оборудование на участке железной дороги около Бугульмы, однако обещанных 24 тысяч рублей за преступление так и не получили.

Вскоре их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Ранее в Москве арестовали трех мужчин за изнасилование девочек-подростков.

