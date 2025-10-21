Трое мужчин изнасиловали девочек-подростков в Москве

«МК»: Москвич с мигрантами изнасиловали двух девочек-подростков

Две девочки-подростка стали жертвами группового изнасилования на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, трое мужчин в возрасте 21 и 26 лет изнасиловали девушек в квартире на 2-й Новоостанкинской улице. Потерпевшие обратились в полицию. Злоумышленников уже задержали и заключили под стражу. В зависимости от роли они обвиняются по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как уточняет «МК», среди задержанных — москвич и двое уроженцев Кыргызстана. Они пригласили девочек-подростков в квартиру, чтобы весело провести время, а после употребления алкоголя набросились на них, заставили их раздеться и изнасиловали.

Ранее в Череповце задержали двух мигрантов, совершивших групповое изнасилование местной жительницы.