Пашинян высказался об аресте желавшего союза с Россией мэра

Пашинян отверг свою причастность к аресту желавшего союза с Россией мэра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не причастен к аресту желавшего создать Союзное государство с Россией мэра Гюмри Вардана Гукасяна по обвинению во взяточничестве. Его слова передает ТАСС.

«Говорят, Вардан Гукасян <...> был задержан из-за своих мыслей и действий. При чем тут мои мысли? (...) Как мои мысли могут быть использованы против других», — заявил Пашинян.

Он добавил, что не может дать оценку произошедшим в Гюмри событиям.

Гукасяна обвиняют в получении взятки размером в 10 тысяч долларов. Его адвокат Заруи Постанджян рассказала о бесчеловечном отношении силовиков к мэру: Гукасяну два дня подряд не давали еду, хотя у него диабет.