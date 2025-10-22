Силовые структуры
12:36, 22 октября 2025Силовые структуры

Перешедшего на сторону Германии в годы войны реабилитировали за антисоветскую агитацию

Верховный суд РФ частично реабилитировал осужденного за антисоветскую агитацию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Судебная коллегия Верховного Суда России частично реабилитировала жителя Пскова Александра Кунцевича 1896 года рождения, осужденного в 1950 году за антисоветскую агитацию. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

Как установил суд, Кунцевич в годы Великой Отечестенной войны перешл на сторону Германии, после окончания боевых действий его репатриировали в СССР. Оказавшись в Пскове, он якобы начал заниматься анисоветской агитацией, дискредитируя существовавший строй. За это комиссия МГБ СССР в 1950 году приговорила его к 10 годам исправительных лагерей. Осужденного признали виновным в измене родине и контрреволюционной агитации.

Как отметил Верховный суд РФ, согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий» антисоветская агитация и пропаганда больше не считаются общественно опасными деяниями, а значит, осужденные за такие действия реабилитируются независимо от того, было ли обвинение фактически обоснованным.

Ранее по такому же принципу в России частично реабилитировали солдата гитлеровской армии Григория Лещука.

