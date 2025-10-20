Силовые структуры
12:05, 20 октября 2025Силовые структуры

В России частично реабилитировали солдата гитлеровской армии

Верховный суд России частично реабилитировал гражданина Лещука за антисоветчину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Верховный суд России вынес решение по уголовному делу советского гражданина Григория Лещука, осужденного в 1947 году на 10 лет лагерей за контрреволюционную агитацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимого решено частично реабилитировать после обращения заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева. Он просил отменить приговор в той части, где Лещука признали виновным в контрреволюционной агитации, так как закон «О реабилитации жертв политических репрессий» предусматривает реабилитацию граждан за антисоветчину ввиду отсутствия общественной опасности.

В остальной части приговор гражданину оставлен без изменений. Из дела следует, что проживающий на оккупированной фашистами советской территории Лещук в июне 1943 года добровольно вступил солдатом в немецкую армию и уехал в Германию. В марте 1945 года он попал в плен и был репатриирован в СССР. Позже его выслали на Сахалин для работы на угольных шахтах.

Лещук был враждебно настроен к советскому строю, клеветал на советскую власть, восхваляя жизнь за границей. Его признали виновным в измене Родине путем перехода на сторону врага и контрреволюционную агитацию и осудили на 10 лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России отменила ряд заключений о реабилитации подданных Японии, осужденных за шпионаж против СССР в 1950 и 1951 годах.

