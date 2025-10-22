В России высказались о подготовке НАТО к войне

Депутат Колесник: Россия к конфликту с НАТО готова как никогда

Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией, чтобы отвлечь население от внутренних проблем и сохранить власть, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на подготовку стран Североатлантического альянса к потенциальному конфликту.

Ранее об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией.

«Мы к конфликту готовы как никогда. Тем более у нас сейчас, что бы ни говорили, армия одна из лучших в мире, во всяком случае по боевому опыту равных нет. То, что они готовятся к войне — они же слышали, что сказал наш президент. Нам же нечего больше делать, как на НАТО нападать», — высказался депутат.

По его мнению, лидеры европейских стран таким образом пытаются отвлечь население от внутренних проблем и поднять экономику за счет военно-промышленного комплекса после разрыва с Россией.

«Это демонстративная подготовка к войне и раздувание военной истерии против России. Россия у них является пугалом, чтобы свои ошибки этой истерикой заглушить. Я хочу сказать, что зря они это делают, потому что мы же тоже не сидим. Так вот эскалацию и разгоняют они. Давно бы уже все кончилось, если бы они свои страхи куда-нибудь подальше припрятали и пришли к нормальным каким-то решениям по работе с той же Россией», — заключил парламентарий.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и стран Запада. Он также отметил, что вопрос поставок Tomahawk Украине поднимался в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября.

