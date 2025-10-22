Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 22 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о подготовке НАТО к войне

Депутат Колесник: Россия к конфликту с НАТО готова как никогда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией, чтобы отвлечь население от внутренних проблем и сохранить власть, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на подготовку стран Североатлантического альянса к потенциальному конфликту.

Ранее об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, европейские члены НАТО готовятся к войне с Россией.

«Мы к конфликту готовы как никогда. Тем более у нас сейчас, что бы ни говорили, армия одна из лучших в мире, во всяком случае по боевому опыту равных нет. То, что они готовятся к войне — они же слышали, что сказал наш президент. Нам же нечего больше делать, как на НАТО нападать», — высказался депутат.

Материалы по теме:
«Эпоха мира закончилась» Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
«Эпоха мира закончилась»Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
1 октября 2025
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева» Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева»Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
6 октября 2025

По его мнению, лидеры европейских стран таким образом пытаются отвлечь население от внутренних проблем и поднять экономику за счет военно-промышленного комплекса после разрыва с Россией.

«Это демонстративная подготовка к войне и раздувание военной истерии против России. Россия у них является пугалом, чтобы свои ошибки этой истерикой заглушить. Я хочу сказать, что зря они это делают, потому что мы же тоже не сидим. Так вот эскалацию и разгоняют они. Давно бы уже все кончилось, если бы они свои страхи куда-нибудь подальше припрятали и пришли к нормальным каким-то решениям по работе с той же Россией», — заключил парламентарий.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и стран Запада. Он также отметил, что вопрос поставок Tomahawk Украине поднимался в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    Экс-советник Кучмы рассказал о новом плане ЕС насчет Украины

    В российском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы

    Трамп посетит Японию

    По базе подготовки иностранных наемников ВСУ нанесли комбинированный удар

    Сальдо назвал одно условие для проведения честных выборов на Украине

    Россияне стали чаще попадаться на одну уловку мошенников

    В России разработали дрон-перехватчик для уничтожения беспилотников ВСУ

    Вильфанд заявил, что температура выше нормы ожидается в Москве в ближайшие дни

    Борт премьера Австралии аварийно посадили в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости