03:41, 21 октября 2025Мир

Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о подготовке европейских членов Североатлантического альянса к войне с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — указал глава СВР.

Помимо этого, утверждает Нарышкин, запущен процесс наращивания объемов выпуска продукции европейского военно-промышленного комплекса, а также на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование» населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны России.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и стран Запада. Он также отметил, что вопрос поставок Tomahawk Украине поднимался в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября.

    Обсудить
    Все новости