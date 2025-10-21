Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о подготовке европейских членов Североатлантического альянса к войне с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — указал глава СВР.

Помимо этого, утверждает Нарышкин, запущен процесс наращивания объемов выпуска продукции европейского военно-промышленного комплекса, а также на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование» населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны России.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и стран Запада. Он также отметил, что вопрос поставок Tomahawk Украине поднимался в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября.