Нарышкин предупредил о последствиях передачи Tomahawk Украине

Нарышкин: Поставки ракет Tomahawk Украине повысят риски мировой безопасности
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: US NAVY / Reuters

Россия расценит возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине как враждебный шаг со стороны США и стран Запада. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО) и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Россия воспримет этот шаг, если он совершится, как враждебный», — сказал он. При этом директор СВР подчеркнул, что подобный шаг существенно повысит риски в сфере безопасности не только в Европе, но и во всем мире.

Также Нарышкин отметил, что вопрос поставок Tomahawk Украине поднимался в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. «Вопрос, во всяком случае частично, обсуждался вчера во время телефонного разговора между президентами России и США», — сказал он.

Ранее Трамп рассказал, что в разговоре с российским коллегой они обсуждали поставки ракет Tomahawk Киеву и лидеру России не понравилась подобная идея. На вопрос журналиста о том, пытался ли Путин отговорить его от продажи ракет Украине, глава Белого дома ответил утвердительно.

