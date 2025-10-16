Трамп рассказал об обсуждении с Путиным передачи ракет Tomahawk Киеву

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным они обсуждали поставки ракет Tomahawk Киеву и лидеру России не понравилась подобная идея. Трансляцию ведет C-Span.

На вопрос журналиста о том, пытался ли Путин отговорить его от продажи ракет Украине, политик ответил положительно.

«Ну конечно. Что, по-вашему, он скажет? «Пожалуйста, продайте эти "Томагавки", я очень вам благодарен?» — поинтересовался глава Белого дома.

Трамп также намекнул на отказ дать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам самим нужно это оружие.

Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Российский лидер заявил Трампу, что ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.