Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 16 октября 2025Мир

Трамп рассказал об обсуждении с Путиным передачи ракет Tomahawk Киеву

Трамп: Путину не понравилась идея передачи ракет Tomahawk Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным они обсуждали поставки ракет Tomahawk Киеву и лидеру России не понравилась подобная идея. Трансляцию ведет C-Span.

На вопрос журналиста о том, пытался ли Путин отговорить его от продажи ракет Украине, политик ответил положительно.

«Ну конечно. Что, по-вашему, он скажет? «Пожалуйста, продайте эти "Томагавки", я очень вам благодарен?» — поинтересовался глава Белого дома.

Трамп также намекнул на отказ дать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам самим нужно это оружие.

Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Российский лидер заявил Трампу, что ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    Трамп допустил урегулирование на Украине после состоявшегося разговора с Путиным

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным передачи ракет Tomahawk Киеву

    Трамп намекнул на отказ дать Зеленскому «Томагавки»

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Трамп заявил о неподходящем времени для санкций против России

    Трамп допустил непрямые переговоры Путина и Зеленского

    На Западе заявили об истерике у европейских лидеров

    В России предложили построить туннель на Аляску и назвать его именем Путина и Трампа

    Трамп анонсировал встречу с Путиным в течение двух недель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости