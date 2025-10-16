Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 16 октября 2025Мир

Трамп намекнул на отказ дать Зеленскому «Томагавки»

Трамп заявил, что США самим нужны ракеты Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США, выступая перед журналистами, намекнул на отказ дать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам самим нужно это оружие. Трансляцию ведет C-Span.

«Нам нужны "Томагавки". У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны», — заявил глава Белого дома.

Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Как отмечало агентство Reuters, итоги беседы и комплиментарная оценка ее Трампом поставили под сомнение возможность передачи Киеву дальнобойных ракет в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным передачи ракет Tomahawk Киеву

    Трамп намекнул на отказ дать Зеленскому «Томагавки»

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Трамп заявил о неподходящем времени для санкций против России

    Трамп допустил непрямые переговоры Путина и Зеленского

    На Западе заявили об истерике у европейских лидеров

    В России предложили построить туннель на Аляску и назвать его именем Путина и Трампа

    Атаку на российских журналистов назвали военным преступлением

    Трамп анонсировал встречу с Путиным в течение двух недель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости