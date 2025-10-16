Трамп намекнул на отказ дать Зеленскому «Томагавки»

Президент США, выступая перед журналистами, намекнул на отказ дать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам самим нужно это оружие. Трансляцию ведет C-Span.
«Нам нужны "Томагавки". У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны», — заявил глава Белого дома.
Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».
Как отмечало агентство Reuters, итоги беседы и комплиментарная оценка ее Трампом поставили под сомнение возможность передачи Киеву дальнобойных ракет в ближайшее время.