09:34, 22 октября 2025Силовые структуры

Подразделение «Горыныч» начало охоту в блиндажах на окраинах Константиновки

ФСБ уничтожила 2 ДРГ на окраинах Константиновки и танк Т-80
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» ФСБ России при взаимодействии отдельными мотострелковыми бригадами Южного военного округа на константиновском направлении ведут охоту на укрывающихся в блиндажах украинских диверсантов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ведомства по Донецкой народной республике.

Российская спецслужба на окраинах Константиновки выследила и уничтожила две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые направлялись в сторону Дзержинска. Также силовики обнаружили на прилегающей местности замаскированный танк Т-80 ВСУ. Он уничтожен вместе с экипажем, отметили в УФСБ.

Ранее сообщалось, что подразделение «Горыныч» уничтожило 11 дронов-разведчиков на константиновском направлении.

