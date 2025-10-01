Силовые структуры
15:40, 1 октября 2025Силовые структуры

Работа «Горыныча» по уничтожению разведчиков в небе попала на видео ФСБ

ФСБ показала работу подразделения «Горыныч» по уничтожению БПЛА ВСУ в ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило 11 дронов-разведчиков на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР).

На кадрах показаны беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Разведывательные беспилотники, направлявшиеся в сторону Горловки и донецко-макеевской агломерации, были выявлены системой «Купол Донбасса», отметили в ведомстве. Они были перехвачены ударными FPV-дронами.

Ранее сообщалось, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ударил по месту подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и размещения фур ВСУ.

