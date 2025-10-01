ВС РФ уничтожили «Искандером» 20 груженных дронами фур ВСУ, удар попал на видео

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ударил по месту подготовки к запуску беспилотников и фур Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозивших дроны дальнего действия. В Минобороны отчитались, что были уничтожены 20 фур и 100 беспилотников типа «Лютый», удар Российской армии попал на видео.

Как сообщили в оборонном ведомстве, удар был нанесен в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова. Также уничтожены 60 украинских военных, среди которых операторы и техники беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), водители фур. В результате удара российских войск возникло объемное возгорание, беспилотники сдетонировали.

Кроме того, отмечается, что удары по фурам, перевозившим БПЛА, продолжились при следовании автомобилей по автотрассе. В результате прямого попадания БПЛА «Герань-2» загорелись пять грузовых автомобилей с украинскими беспилотниками.

Названы особенности дронов «Лютый»

Дроны-камикадзе «Лютый» и «Бобер», которые ВСУ используют для ударов по российским объектам, летают на малых высотах, пояснил историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Эти беспилотники идут к цели на высотах 50-100 метров. Маршрут полета дронов программируют, поэтому у них нет постоянной связи со спутниками GPS. В определенных точках аппараты выходят на связь со спутником для проверки отклонений от маршрута.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Мы не можем их засечь радиотехнической разведкой, мы их видим только с помощью радиолокационных станций, но так как они летают на малых высотах, то таких средств нужно достаточно много», — отметил эксперт.

Киев начал разработку аппарата во второй половине 2022 года по приказу в то время главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Заявленная дальность «Лютого» — более тысячи километров. БПЛА впервые использовался украинской стороной в боевых условиях весной 2023 года, но массово «Лютые» стали применяться только примерно через год.