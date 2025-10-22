Россия
14:21, 22 октября 2025Россия

Путин принял участие в тренировке стратегических ядерных сил

Кремль: Путин по ВКС принял участие в тренировке стратегических ядерных сил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в тренировке стратегических ядерных сил. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент из Кремля в режиме видеоконференции (ВКС) вышел на связь с главой Генштаба Валерием Герасимовым и назвал назвал тренировку стратегических ядерных сил плановой. Как отчитались в Кремле, все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены, также был проверен уровень подготовки органов военного управления.

На тренировке стратегических ядерных сил был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск», а также крылатых и межконтинентальных баллистических ракет. Также были задействованы комплексы «Ярс» и самолеты дальней авиации Ту-95МС, отчитались в Кремле.

Ранее генсек альянса Марк Рютте анонсировал, что НАТО проведет учения Steadfast Noon с имитацией использования ядерного оружия. По его словам, такие мероприятия «посылают четкий сигнал любому противнику» о том, что блок может и будет защищать всех союзников. В Кремле в ответ на это заявили, что учения НАТО всегда находятся во внимании российских военных.

