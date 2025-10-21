В Кремле высказались о новых учениях НАТО

Песков: Учения НАТО всегда находятся во внимании российских военных

Учения Североатлантического альянса всегда находятся во внимании российских военных, поэтому тщательно анализируются сюжеты и замыслы подобных мероприятий. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, передает РИА Новости.

«Российские военные внимательно отслеживают ход учений. Разумеется, также тщательно анализируются и сюжеты, и замыслы подобных учений», — подчеркнул представитель Кремля.

10 октября генсек альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО проведет учения Steadfast Noon с имитацией использования ядерного оружия. По его словам, такие мероприятия «посылают четкий сигнал любому противнику» о том, что блок может и будет защищать всех союзников.

18 сентября в Эстонии начались учения НАТО Pikne («Молния»), продолжавшиеся две недели. Отмечалось, что основной целью маневров стала отработка быстрой переброски союзнических сил и совместного отражения угроз.