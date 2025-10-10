Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 10 октября 2025Мир

НАТО проведет учения с имитацией применения ядерного оружия

НАТО проведет учения Steadfast Noon с имитацией использования ядерного оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US NAVY / Reuters

НАТО проведет военные учения с имитацией использования ядерного оружия. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в соцсети X.

«Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 13 октября. Учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживающего потенциала Альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать всех союзников», — говорится в комментарии к видеообращению Рютте.

Ранее Рютте заявил, что страны альянса могут сбивать российские самолеты, которые «угрожают гражданской инфраструктуре или населению». По его словам, в случае нарушения ими воздушного пространства альянса военные будут обладать всеми полномочиями, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    В Газе началось прекращение огня

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости