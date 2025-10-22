Интернет и СМИ
12:59, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

VK Fest пройдет в июле 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

VK Fest 2026 стартует в июле в Санкт-Петербурге. Даты проведения фестиваля раскрыли «Ленте.ру» организаторы.

В Петербурге мероприятие состоится 4 и 5 июля 2026 года. Следующим окажется Сириус, где фестиваль пройдет 11 июля. В Москве VK Fest запланирован на 18 и 19 июля.

Отмечается, что всего в 2026 году фестиваль пройдет в пяти российских городах. Еще два города и даты проведения станут известны позднее.

До 28 октября билеты можно приобрести через бота в канале VK Fest на цифровой платформе MAX. С 29 октября продажа откроется на официальном сайте события.

