Россиянок лишили победы на турнире по танцам на пилоне из-за оскорбления стриптизерш

Российскую команду по танцам на пилоне Black Hearts лишили победы на турнире Exotic Generation Spain, который проходил с 19 по 20 марта в Испании. Об этом сообщает Sport Baza.

Судьи поставили российским девушкам максимальные оценки за выступление, но позже спортсменок раскритиковали за плакат, который они продемонстрировали перед стартом турнира. Exotic ≠ striptease — гласила надпись на плакате.

Россиянок в соцсетях призвали лишить победы. Спустя несколько дней организаторы дисквалифицировали Black Hearts. Причиной они назвали использование баннера, оскорбляющего представителей стриптиза.

Ранее таксист и блогер Евгений Медведев рассказал об основном маршруте молодых российских футболистов, которых он подвозил. По его словам, игроки любят ездить в стриптиз-клубы.