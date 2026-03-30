В российском городе пообещали усилить систему оповещения после налетов дронов ВСУ

13:45, 30 марта 2026Россия

В Краснодаре пообещали усилить систему оповещения после налетов дронов ВСУ
Майя Назарова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре пообещали усилить систему оповещения после ночных налетов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно «Абзацу».

Депутат совета станицы Северской Сергей Климов рассказал, почему во время удара в некоторых районах российского города не было сирен. Как утверждает парламентарий, беспилотники изначально не были нацелены на краевой центр.

«Они мимо шли и зацепили город, поэтому не успели вовремя отреагировать», — пояснил Климов.

Он отметил, что обломки одного из дронов повредили многоэтажку. Наибольшие разрушения зафиксированы в квартире, где в момент ЧП на объединенной с комнатой лоджии спали дети. Они не пострадали. Одна женщина получила травму руки, детей осмотрели врачи, но госпитализация никому не потребовалась.

До этого сообщалось, что последствия падения обломков дрона в квартиру в Краснодаре показали на видео. Минувшей ночью беспилотник попал в жилую многоэтажку в Прикубанском районе. Местные жители пожаловались, что обещанные мэром Краснодара Евгением Наумовым оповещающие сирены так и не сработали.

