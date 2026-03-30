10:24, 30 марта 2026Россия

Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

Последствия падения обломков дрона в квартиру в Краснодаре попали на видео
Майя Назарова

Последствия падения обломков дрона в квартиру в Краснодаре попали на видео. Соответствующий ролик из российского города опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленных кадрах видны сломанные двери и выбитые проемы.

Минувшей ночью беспилотник попал в жилую многоэтажку в Прикубанском районе. Местные жители рассказали, что обещанные мэром Краснодара оповещающие сирены так и не сработали.

Об атаке люди узнали, услышав взрывы над городом.

До этого в Минобороны отчитались о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели с 23 по 29 марта активно пытались атаковать территорию России. По данным ведомства, всего было перехвачено и уничтожено как минимум 2818 дронов. Самые массированные атаки пришлись на 23 и 25 марта — тогда было ликвидировано 526 и 543 беспилотника соответственно.

    Последние новости

    ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

    Сын Шварценеггера и его домработницы прогулялся по городу с голым торсом

    Названа самая невежливая страна в мире

    Обычный продукт оказался помощником в борьбе с акне

    Вид «Аллеи славы» с могилами бойцов СВО ужаснул россиян

    Россиянам назвали самые дорогие направления страны для отдыха в апреле

    Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника

    Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

    В России впервые с начала века сократилось число магазинов

    Нарколог сравнил Волочкову с Пашей Техником

    Все новости
