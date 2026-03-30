13:46, 30 марта 2026

Россиянам рассказали о возможности не платить за некоторые услуги ЖКХ

Депутат Панеш: Собственник может не платить за услугу, на которую не соглашался
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Россияне могут не оплачивать некоторые услуги ЖКХ. Об этом RT рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он пояснил, что речь идет о дополнительных услугах, которые собственник не заказывал и не голосовал за них.

«Управляющие организации часто пользуются правовой неграмотностью и включают в квитанции охрану, консьержа или "расширенную уборку" по умолчанию, маскируя их под общедомовые нужды», — рассказал депутат и уточнил, что это является нарушением.

Панеш уточнил, что обязательные работы направлены на поддержание дома в безопасном и пригодном для проживания состоянии. Речь идет, в том числе, об уборке, вывозе мусора и ремонте лифтов. Все остальное, например, услуги консьержа и дополнительная дезинфекция — относится к дополнительным сервисам. «Платить за них собственник обязан только в том случае, если такое решение принято на общем собрании», — подчеркнул депутат. «Если услуга навязана единоличным решением управляющей компании или председателя совета дома, платеж является незаконным. Собственник вправе написать заявление об исключении этой строчки из платежного документа и потребовать перерасчета за предыдущие периоды», — заключил он.

    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    Вероятность исключения Венгрии из Евросоюза из-за позиции Орбана оценили

    Российский «СКАТ 350М» научили противостоять спуфингу

    Орбан ответил на попытки Зеленского создать проукраинское правительство в Венгрии

    Раскрыт желаемый Трампом срок завершения конфликта с Ираном

    Слава обвинила близких в предательстве

    Страна НАТО резко нарастила импорт российской кукурузы

    Россиянам рассказали о возможности не платить за некоторые услуги ЖКХ

    Россиянок лишили победы на турнире по танцам на пилоне из-за оскорбления стриптизерш

    Раскрыто мошенничество американских спецслужб по обману россиян

    Все новости
