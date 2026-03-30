Россиянам рассказали о возможности не платить за некоторые услуги ЖКХ

Депутат Панеш: Собственник может не платить за услугу, на которую не соглашался

Россияне могут не оплачивать некоторые услуги ЖКХ. Об этом RT рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он пояснил, что речь идет о дополнительных услугах, которые собственник не заказывал и не голосовал за них.

«Управляющие организации часто пользуются правовой неграмотностью и включают в квитанции охрану, консьержа или "расширенную уборку" по умолчанию, маскируя их под общедомовые нужды», — рассказал депутат и уточнил, что это является нарушением.

Панеш уточнил, что обязательные работы направлены на поддержание дома в безопасном и пригодном для проживания состоянии. Речь идет, в том числе, об уборке, вывозе мусора и ремонте лифтов. Все остальное, например, услуги консьержа и дополнительная дезинфекция — относится к дополнительным сервисам. «Платить за них собственник обязан только в том случае, если такое решение принято на общем собрании», — подчеркнул депутат. «Если услуга навязана единоличным решением управляющей компании или председателя совета дома, платеж является незаконным. Собственник вправе написать заявление об исключении этой строчки из платежного документа и потребовать перерасчета за предыдущие периоды», — заключил он.