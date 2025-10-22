Россиянин с «БДСМ-арсеналом» несколько лет растлевал школьниц

В Ленобласти полиция задержала мужчину за растление двух школьниц

В Ленинградской области полиция задержала 47-летнего местного жителя, который несколько лет растлевал двух школьниц и имел БДСМ-арсенал. Об этом пишет «78».

По данным издания, с 2023 года мужчина домогался девочек 17 и 9 лет, когда те приходили к нему в гости. Уточняется, что он был сожителем их тети, которой сейчас нет в живых. В доме мужчины нашли диски и флешки с порнографией, игрушки для взрослых, наручники, плетки, женское белье и другие вещи подобного рода.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

